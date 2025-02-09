محدث| استشهاد الشابة رهف الأشقر والسيدة سندس شلبي وجنينها واصابة زوجها بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في نور شمس .. جيش الاحتلال يوسع عدوانه العسكري في طولكرم

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عدوانه العسكري في شمال الضفة الغربية ليشمل مخيم نور شمس.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عاما)، اليوم الأحد، في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأشقر أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في مخيم نور شمس، ما أدى لاستشهادها على الفور.

وكانت أعلنت جمعية الهلال الأحمر ، في وقت سابق اليوم استشهاد سيدة وإصابة زوجها بجروح خطيرة في مخيم نور شمس، في وقت واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تشديد حصارها على طولكرم وتوسيع عدوانها على المخيمات والبلدات .

واعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عاما) وهي حامل بالشهر الثامن، وإصابة زوجها بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم

وقالت وزارة الصحة "لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياة الجنين بسبب إعاقة الاحتلال نقل الإصابات إلى المستشفى، حيث وصلت المواطنة سندس شلبي من مخيم نور شمس مستشهدة مع جنينها".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، كذلك بأن طواقمها في طولكرم تسلمت إصابة طفلة (14 عاما) نتيجة إصابتها في مخيم نور شمس، وكذلك إصابة والدها بعيار ناري في القدم.

وواصل جيش الاحتلال عدوانه العسكري على محافظات جنين وطوباس وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، في ظل إجبار آلاف العائلات على ترك منازل والنزوح من مناطق سكنهم، وتدمير البنية التحتية وتجريف الطرقات وتفجير وتدمير عشرات المنازل.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـ14، حيث وسّعت قوات الاحتلال نطاق عدوانها ليشمل مخيم نور شمس شرق المدينة، في تصعيد خطير أسفر عن دمار واسع في البنية التحتية، وإجبار السكان على الخروج من منازلهم.

وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال دفعت، فجر اليوم الأحد، بتعزيزات عسكرية كبيرة، تضم آليات وجرافات ثقيلة، إلى مخيم نور شمس، وشنت عمليات اقتحام ومداهمة طالت عشرات المنازل في محيطه، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وسماع أصوات انفجارات ضخمة، مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا مطبقًا على المخيم، من جهاته كافة، بعد الاستيلاء على مبانٍ سكنية في ضاحية “ذنابة” وحي “إسكان الموظفين” في “ضاحية اكتابا” و”حي السلام” الملاصق له، وطرد سكانها والاستيلاء على مفاتيح مركباتهم، وإجبارهم على التوجه إلى خارج المدينة مشيًا على الأقدام، وسط البرد القارس وأجواء محفوفة بالمخاطر، وحولتها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت المنازل في حارتي جبل النصر وجبل الصالحين بالمخيم، وأجبرت سكانها على مغادرتها تحت تهديد السلاح باتجاه بلدة كفر اللبد، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وفرضت منعًا للتجول.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم، بدءًا من دوار الشهيد سيف أبو لبدة، وشارع حارة المسلخ، وتدمير البنية التحتية المدمرة من الاقتحامات السابقة، وتعمدت التشويش على شبكات الإنترنت في المنطقة. وقالت جمعية الهلال الأحمر في طولكرم إن الاحتلال منع طواقمها من دخول المخيم بعد تلقيها بلاغًا بوجود إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين في ضاحية اكتابا بعد مداهمتها لمنازل مواطنين، عُرف منهم: محمد سليط، ومحمد وعبد الله كمال قرعاوي.