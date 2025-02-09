الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد محمد دراغمة منفذ عملية حاجز "تياسير"

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، الليلة الماضية، وداهمت منزل عائلة الشهيد محمد دراغمة، إضافة إلى منزل شقيقه كمال.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بأخذ قياسات المنزلين، وأحدثت خلال ذلك تدميرا كبيرا في محتوياتهما.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل الشهيد قبل مداهمته وأطلقت الرصاص نحوه.

كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على والد الشهيد وقامت طواقم الإسعاف بنقله إلى المستشفى.

ودمرت جرافات الاحتلال ممتلكات المواطنين.

يشار الى ان الشهيد محمد دراغمة هو منفذ عملية حاجز تياسير قبل أيام، والتي اقتحم خلالها الموقع العسكري على الحاجز، واشتبك مع جنود الاحتلال هناك، وسيطر على البرج العسكري، ليُعلن لاحقا عن مقتل جنديين واصابة 8 آخرين بجروح.