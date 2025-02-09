قبيل انسحابهم من مفرق الشهداء .. جنود الاحتلال يحرقون تجهيزاتهم العسكرية

رام الله - وطن: وثقت مقاطع مصورة قيام جنود الاحتلال ، مساء السبت بإحراق تجهيزات عسكرية قبل انسحابهم من مفرق الشهداء، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال من المقرر ان يبدأ عملية الانسحاب من المحور عند الساعة السادسة من صباح الأحد، وذلك بموجب تفاهمات تنص على إتمام عملية الانسحاب في اليوم الـ22 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وكان جيش الاحتلال قد احتل مفرق الشهداء، وأقام ممرا عرضيا، بطول 8 كيلومترات وعرض 7 كيلومترات، بهدف عزل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، وتأمين تحركات قواته بين مناطق التمركز العسكرية.

ويعرف المحور إسرائيليا بأنه كان مركز العمليات العسكرية التي أعقبت الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث لعب دورا رئيسيا في تقسيم القطاع جغرافيا واجتماعيا، مما أدى إلى عزل آلاف العائلات وتأزيم الأوضاع الإنسانية في المناطق الشمالية.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من جيش الاحتلال حول الانسحاب، فإن تفكيك القواعد العسكرية الإسرائيلية في المحور يأتي ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، بعد تنفيذ الدفعة الخامسة من الاتفاق بسلاسة، وفقا لمصادر إعلامية عبرية.