نتنياهو لن يلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق .. وفد الاحتلال يصل الدوحة لمناقشة استمرار المرحلة الأولى من صفقة التبادل

رام الله - وطن: وصل وفد الاحتلال، فجر الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، إجراء مباحثات بشأن أتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، حيث تجرى المفاوضات في إطار المحادثات التي يجريها الوسطاء بين حركة حماس والاحتلال.

ويضم وفد الاحتلال منسق شؤون الأسرى والمفقودين عميد الاحتياط غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن "الشاباك" السابق، دون الكشف عن اسمه، على ما إفادات وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بصلاحيات الوفد الإسرائيلي الذي وصل الدوحة فهو غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة"، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وأوضحت أن التفويض الذي منحه المستوى السياسي الإسرائيلي والمتمثل برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حتى الآن للوفد هو تفويض فقط بمناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة.

ويعمد نتنياهو الى المماطلة ويرغب في مد المرحلة الأولى من الصفقة لأطول وقت ممكن، علما أنها دخلت أسبوعها الرابع، حيث تصل مدتها 42 يوما.

وذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مسؤول رفيع المستوى رافق رئيس الحكومة في جولته إلى واشنطن، أن نتنياهو لن يلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون القضاء على حركة حماس.

يذكر أنه كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الاثنين الماضي، أي في اليوم 16 من سريان وقف إطلاق النار.