لبنان: الجبهة الشعبية تشيّع الشهيد يوسف خليل مبارك في مخيم البداوي

وطن: شيّعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذراعها العسكري كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في لبنان، وبحضور شعبي ورسمي وبمشاركة قيادة الجبهة في لبنان وأعضاء من اللجنة المركزية العامة والفرعية وقيادة الجبهة في مخيمي نهر البارد والبداوي الشهيد المقاتل يوسف خليل مبارك ( نوح ) في مخيم البداوي، الذي ارتقى شهيدًا في جنوب لبنان خلال تأدية واجبه النضالي دفاعًا عن لبنان وإسنادًا لشعبنا الفلسطيني في غزة أثناء عملية طوفان الأقصى,

وشارك في التشييع حشد من الرفاق والرفيقات وأنصار الجبهة وعائلة الشهيد يوسف وعوائل شهداء الجبهة وفصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية والاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية والمنظمات الشبابية والنسوية والطلابية والاندية الرياضية والمؤسسات الثقافية والتربوية وفرق الاسعاف والطوارئ وحشد جماهيري من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث جاب موكب الشهيد شوارع المخيم الرئيسية والفرعية وبعد القاء نظرة الوداع الاخيرة عليه من عائلته ورفاقه وأصدقائه، وبعد الصلاة عليه في مسجد الخليفة عمر ابن الخطاب، انطلق الموكب ليتقدمه مقاتلو كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في مخيم البداوي ونهر البارد، حاملين نعش الشهيد يليهم حملة رايات الفصائل والجبهة الشعبية وأعلام فلسطين وصور الشهيد وصور شهداء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحملة أكاليل الزهور وطوابير الزهرات والاشبال ورفاق درب الشهيد ليشق الموكب شوارع المخيم وسط هتافات المشيّعين التي أكدت على استمرار نهج المقاومة والسير على درب الشهداء حتى تحرير فلسطين .