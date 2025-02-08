النرويج: فلسطين وطن للشعب الفلسطيني وتهجيرهم يخالف القانون الدولي

وطن: شددت النرويج على أن "إرسال الفلسطينيين قسراً من الأراضي المحتلة إلى دول أخرى يخالف القانون الدولي". مُعلنة رفضها أيَّ تهجيرٍ للفلسطينيين من أراضيهم.

وقال نائب وزير الخارجية النرويجي اندرياس كرافيك؛ في تصريحٍ صحفي، إن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني. مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي.

وأكَّد كرافيك؛ أن "للشعب الفلسطيني حق أساسي ومستقل في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة".

وأوضح: "هذا الحق يشكّل أساس خطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947، التي أدّت لاحقاً إلى اعتراف النرويج ودول أخرى بإسرائيل في 1949".

ونبه المسؤول النرويجي إلى أن هذا الموقف بشأن حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم تمَّ تأكيده من خلال قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وكذلك من قِبل محكمة العدل الدولية.