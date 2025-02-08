وزير سابق لدى الاحتلال: بقاء حماس في غزة دليل على الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي و"العمى السياسي" للحكومة

وطن: أعرب رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، عن تأكيده على أن مشاهد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين اليوم "تؤكد أن الرسالة الوحيدة التي يجب أن تُفهم هي أنه يجب إخراج بقية الأسرى بشكل فوري"، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس أهمية اتخاذ خطوات سريعة لحل المشكلة.

وفي سياق آخر، انتقد باراك الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن بقاء حركة حماس في قطاع غزة يمثل "دليلاً على الشلل الاستراتيجي والعمى" الذي أصاب الحكومة منذ بداية النزاع، معتبراً أن ذلك يعكس فشلاً ذريعاً في التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

وعلق باراك على خطة تهجير الفلسطينيين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إنها تهدف إلى "إنقاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أزمته السياسية الراهنة"، وهو ما يعد حسب رأيه جزءاً من محاولات الحكومة الإسرائيلية لتجاوز الأزمات الداخلية.

يشار إلى أن اتفاقية وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة دخلت حيز التنفيذ الأحد الموافق 21 كانون الثاني 2025 في تمام الساعة 08:30 بتوقيت غزة، وهو ما أعاد الأمل لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 15 شهراً. الحرب التي خلّفت العديد من الضحايا، بما في ذلك عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، فضلاً عن تدمير البنية التحتية في القطاع وتشريد ملايين الغزيين.