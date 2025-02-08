خروقات مستمرة.. 6 شهداء وإصابتان بقصف الاحتلال على لبنان

وطن: تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خرق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في مرحلتها الأولى مع لبنان والمقاومة الإسلامية "حزب الله"؛ موقعة شهداء وإصابات تزامنًا مع استمرار حرق المنازل.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب آخران في قصف إسرائيلي جوي على محلة "الشعرة" عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية.

ونوهت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن الطواقم المختصة تُواصل أعمال الإنقاذ والإسعاف في مكان القصف الإسرائيلي.

وأفادت بأن مسيرة إسرائيلية مُعادية نفذت غارة على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية في محلة "الشعرة" ضمن قرى قضاء بعلبك.

ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة العديسة. بينما أحرقت عدة منازل في ذات البلدة، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي على علو متوسط في أجواء الجنوب اللبناني.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهت المهلة المحددة بـ 60 يومًا لانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.