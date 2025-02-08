الاحتلال يصدم مركبة تابعة للهلال الأحمر أثناء نقلها مريضة من مخيم الفارعة

وطن: صدمت سيارة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مركبة تابعة لجمعية الهلال الأحمر، أثناء نقلها حالة مرضية من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت الجمعية بأن سيارة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، صدمت مركبة تابعة لها أثناء نقلها مريضة مصابة بـ"الثلاسميا"، من مخيم الفارعة.

ويشهد المخيم لليوم السابع تواليا، عدوانا عسكرياً واسعا، نتج عنه نزوح عشرات العائلات، وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين.