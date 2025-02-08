لبنان: الرئاسة تعلن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام

وطن: وقّع رئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم السبت، مرسوم تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً، وفق ما أكدت الرئاسة اللبنانية.

وعقب ذلك أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، عن التشكيلة، إذ تمّت تسمية ياسين جابر وزيراً للمالية، ويوسف رجي وزيراً للخارجية، وأحمد الحجار وزيراً للداخلية، وميشال منسى وزيراً للدفاع.

ذلك إضافةً إلى تسمية عادل نصار وزيراً للعدل، ومحمد حيدر وزيراً للعمل، وجو صدي وزيراً للطاقة، وفايز رسامني وزيراً للأشغال، وبول مرقص وزيراً للإعلام. وقد تمّت تسمية طارق متري نائباً لرئيس الحكومة.

وفي أعقاب الإعلان عن الحكومة اللبنانية، شدّد رئيسها، نواف سلام، في كلمةٍ، على أنّ الإعمار في جنوبي لبنان ليس وعداً بل "هو التزام منا".

وأكد سلام أنّ الإصلاح هو الطريق الوحيد لانقاذ البلاد، معلناً الُمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة السلطة القضائية المستقلة.

وقال سلام إنّ "الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات بل للعمل البناء"، معرباً عن أملٍ كبير بالتعاون مع رئيس الجمهورية لـ"إطلاق ورشة لبنان الجديد".

وأكدت مصادر أنّ الثنائي الوطني المؤلف من حزب الله وحركة أمل يحصل على 5 حقائب في الحكومة، وأنها تضمّ 5 سيدات، فيما لن يشارك فيها التيار الوطني الحر.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه "رغم الضغوط الغربية، فإنّ الحكومة اللبنانية ستضم أيضاً حزب الله وحركة أمل".

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أنّ السياسة الأميركية "لن تستطيع فرض مشروعها على المنطقة، ولا أن تمنع حزب الله من المشاركة في الحكومة".

وشدّد قماطي، على أنّ التوافق اللبناني بشأن تشكيلة الحكومة واضح لجهة مشاركة شخصيات غير حزبية.