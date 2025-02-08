سامي مشعشع يكتب لوطن: وداعا دلال المغربي ومرحبا بسميرة توفيق! إذ تحاول الاونروا تدجين طلبتنا عبر المنهاج المدرسي

فلسطين – لهجة المفوض العام، تهديدية النبرة، لمعلمي الوكالة والمتعلقة بمنهاج اللغة العربية للصف الخامس في مدارس الاونروا تضمنت تعليمات برسم المعاقبة ان لم تنفذ وبوجوب تدقيق مفتشي المدارس على تطبيقها.

الوكالة - - او بالأحرى المؤسسات المدعومة من الكيان، وعلى رأسها واخطرها على الإطلاق مؤسسة ايمباكت إس.اي impact- se والتي تفرض تغييرات جوهرية على المناهج المدرسية في فلسطين والسعودية والأردن ومصر وغيرها من الدول العربية - - قررت ان كتاب اللغة العربية للصف الخامس يحتوى على مضامين خارقة للحيادية ومعززة للكراهية !! وان احتوائها على إشارة للشهيدة دلال المغربي والشهيد عبد القادر الحسيني ومعركة القسطل مثلا لا تستوى، وبالتالي يجب ان تشطب حيث تم استبدال بعض من المضامين بمعلومات عن سميرة توفيق مثلا وأغانيها الماجدة!

وكيف جاء تبرير الوكالة بتقديم مواد تعليمية بديلة مفروضة على معلميها؟ التبرير هو "لضمان التوافق مع المناهج الدراسية والحفاظ على جودة التعليم".

ملعون ابوها هالجودة! ما هذا الهراء؟ ما هذا الاستخفاف بعقولنا ومشاعرنا وانتمائنا؟

يا عمى الكيان لا يريد الاونروا. الكيان يجهد للقضاء على حق العودة. فهمنا ان الأمم المتحدة فشلت في حماية الفلسطيني من حرب الإبادة وان موقف أمينها العام كان دفاعي الطابع، مترددا وان أداء المنظومة الدولية هذه كان تبريري التوجه وهزيل. ولكن لماذا هذا الانبطاح والانصياع لتوجيهات مؤسسة مثل impact-se في تغيير المناهج من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر .

هل انتهت كل مشاكل الاونروا الوجودية والمالية كي تنصاع هكذا؟ هل فشلت جهود طردها من القدس وباقي فلسطين المحتلة كي 'تراضي' الكيان وداعميه وتقول لهم مقابل كل هذا سأقوم بدوري في كي الوعى العربي والفلسطيني وسأعمل على 'تهذيب' وعي الأجيال الصغيرة عبر مناهجهم الدراسية كي اشوه تراثهم وتاريخ اوطانهم وارثهم وانتمائهم ؟

هزلت. هزلت. هزلت.

لست مناشدا ولن أطلق صرخة استغاثة .

جميعنا نعرف ما المطلوب عمله، ووزارة التربية والتعليم ودائرة تطوير المناهج وفعالياتنا السياسية والتعليمية والفكرية ومنظماتنا وفصائلنا والقواعد الشعبية تدرك ما المطلوب عمله.

وان سأل احدهم ما المطلوب عمله ضد هكذا محاولات فهذه هي المصيبة بحد ذاتها.