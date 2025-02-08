جامعة القدس ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقية شراكة لدعم المشاريع الريادية والشباب الفلسطيني

وطن: وقعت جامعة القدس ومنظمة العمل الدولية (ILO) اتفاقية شراكة خلال حفل أقيم في مقر وزارة العمل، بحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، إلى جانب ممثلين عن الجهات المانحة والشريكة احتفاءً بخطوة هامة نحو تمكين الشباب الفلسطيني من خلال ريادة الأعمال التعاونية والابتكار الاجتماعي.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج الدعم التعاوني لفلسطين (CSP-OPT)، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS).

ويوظّف الاتفاق دمج أدوات Think.COOP وStart.COOP الخاصة بمنظمة العمل الدولية في برامج حاضنات الأعمال بجامعة القدس، ممهدًا الطريق لنماذج تعاونية مبتكرة، وتدريب ريادي، ودعم مالي للمشاريع الريادية التي يقودها الشباب في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والإعلام الرقمي.

وأكد المتحدثون الممثلون عن أطراف الاتفاقية على أهمية تكامل الجهود لمواجهة البطالة بين الشباب وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، مشيرين إلى تطلعهم ادعم الجيل القادم من المبتكرين الفلسطينيين وترسيخ أسس التعاون لما فيه ازدهار مستدام على المدى الطويل.

وخلص حفل التوقيع لعدد من الخطوات الرئيسية هي: إطلاق مسابقة لخطط الأعمال التعاونية تهدف إلى اكتشاف ودعم النماذج التعاونية الإبداعية والمؤثرة اجتماعيًا، تطوير برامج تدريب وإرشاد متخصصة لتعزيز مهارات رواد الأعمال الناشئين، توفير فرص استثمار مستدام تدعم المشاريع الشبابية، وتُعزز من الصمود الاقتصادي والاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.