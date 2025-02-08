مشاهد إطلاق المحتجزين الثلاثة تغضب "إسرائيل".. و"حماس" ترد

وطن: أثارت مشاهد إطلاق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة ردود فعل غاضبة داخل "إسرائيل"، حيث وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الحدث بأنه "صادم"، محذرًا من أنه لن يمر دون رد.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "المشاهد التي رأيناها اليوم لن تمر دون رد"، وذلك بعدما عرضت كتائب القسام المحتجزين الثلاثة على منصة في دير البلح وسط القطاع قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر. من جانبه، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ المشاهد بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

"إسرائيل" تنتقد و"حماس" تدافع

في إطار خامس عملية تبادل للمحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، سلّمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المحتجزين الثلاثة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دير البلح.

وخلال لحظة الإفراج، ظهر المحتجزون الثلاثة - أوهاد بن عامي، إلياهو شرعابي، وأور ليفي - في أوضاع مختلفة، حيث دعا بن عامي إلى إنهاء الحرب، مطالبًا أهالي الأسرى بالتماسك حتى إتمام الصفقة بالكامل. بدوره، اعتبر شرعابي أن "الحكومة الإسرائيلية حكومة فشل وعليها إيقاف الحرب وإعادة كل الأسرى"، بينما شكر ليفي كتائب القسام على "حمايتهم من قصف وقنابل سلاح الجو"، مشيرًا إلى أن الإفراج عنهم جاء نتيجة صفقة وليس عبر الضغط العسكري.

في المقابل، ندد منتدى عائلات الرهائن بمشاهد الإفراج، مشيرًا إلى أن المحتجزين "بدوا هزيلين وأجبروا على التحدث أمام المنصة قبل إطلاق سراحهم"، مضيفًا أن هذه المشاهد تعد "دليلًا واضحًا ومؤلمًا على ضرورة تسريع عملية الإفراج عن جميع الأسرى".

بينما قال القناة 12 العبرية: "دولة بأكملها صُدمت من الحالة الجسدية المتدهورة التي أُفرج بها عن الأسرى الثلاثة اليوم، وهي حالة تعكس الظروف الصعبة التي احتُجزوا فيها، والمعاملة المهينة التي تلقوها من حماس". هذه المشاهد صدمت أيضًا عائلات الأسرى الذين لا يزالون محتجزين، حيث كان من الصعب عليهم رؤية تلك الصور، وعبروا عن صدمتهم العميقة وقلقهم الشديد بشأن مصير أحبائهم وظروفهم حتى يتم الإفراج عنهم.

حماس: حافظنا على حياة الأسرى رغم القصف

وفي ردها على الانتقادات، أكدت حركة حماس أن المقاومة بذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على حياة المحتجزين رغم القصف الإسرائيلي المكثف على غزة منذ أكثر من 15 شهرًا.

وقالت الحركة في بيان: "التزمت مقاومتنا بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهودًا حثيثة لحمايتهم رغم محاولات نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم".

كما تطرقت حماس إلى مخططات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول غزة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يرفض أي مشاريع تهدف إلى تهجيره أو احتلال أرضه، وأن المقاومة ستبقى صامدة لتحقيق الحرية وتقرير المصير.

رسائل المقاومة..

على المنصة التي شهدت تسليم المحتجزين، رفعت كتائب القسام لافتة ضخمة حملت عبارة "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية. كما وُضعت صورة لنتنياهو داخل مثلث أحمر مقلوب بجانب دبابات إسرائيلية مدمرة، فيما كُتب بالعبرية "النصر المطلق".

وعلّقت حماس على ذلك بقولها: "النصر المطلق الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يومًا كان مجرد وهم تحطم على أرض غزة للأبد".