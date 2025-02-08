غنام : الوفاء للأسرى عهد وتضحياتهم لن تُنسى

رام الله- وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام على ان الوفاء للأسرى وتضحياتهم هو وفاءٌ لفلسطين، ولن يهدأ لشعبنا بال إلا بحريتهم جميعًا."مشيدة بصمود اسرانا وراء قضبان سجون الاحتلال، مؤكدة على أن ما يتعرضون له من جرائم القتل والتعذيب والتجويع والاغتــ صاب والانتهاكات المستمرة دليلٌ على سادية الاحتلال وإجرامه وعنصريته .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ غنام، اليوم السبت، الدفعة الخامسة من الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل، مؤكدةً أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية، وأن شعبنا لن ينسى تضحياتهم وصمودهم في سبيل قضيتنا .

وشددت د. غنام على أن وحدة الشعب الفلسطيني أقوى من كل محاولات التهجير والاقتلاع التي يسعى إليها الاحتلال بدعم امريكي، مشددةً على أن مخططات ترامب ونتنياهو لن تمر، وأن غزة وشعبها صامدون رغم العدوان والدمار .

واضافت : "شعبنا من سيعيد بناء وإعمار وتأهيل قطاع غزة، وستظل غزة جزءًا أصيلًا من الوطن رغم كل محاولات الاحتلال لعزلها أو تدميرها."لافتةً أن الاحتلال لن يستطيع كسر إرادة شعبنا، الذي سيواصل مسيرة النضال حتى تحقيق الحرية وزوال الاحتلال.

أكدت أن المحررين وعائلاتهم سيظلون صامدين في مواجهة إرهاب الاحتلال، الذي سعى إلى ترهيبهم عبر مداهمة منازلهم وتخريبها والاعتداء عليهم، كما جرى مع الأسير المحرر فخري البرغوثي الذي تم نقله للمشفى لتلقي العلاج .

وشددت على أن شعبنا دفع من دمه فاتورة صموده بارضه وحرية اسرانا، وان عائلات الشهداء في غزة والضفة تدفع أثمانًا باهظة، لكنها تبقى شامخة صابرة، تودع رفات وعظام أبناءها بالصمود رغم الألم