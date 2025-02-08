الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزليهما ذاتيا

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من القدس المحتلة، على هدم منزليهما ذاتيا في جبل المكبر، وأم طوبا، تجنبا لغرامة مالية باهظة.

وأفاد المقدسي عمر وليد بشير، بأن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم جزء من منزله الذي يؤويه وزوجته وطفلتيه في جبل المكبر، وهو عبارة عن غرفة تبلغ مساحتها 35 مترا مربعا.

وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله في قرية أم طوبا، حيث الذي تبلغ مساحة "110" أمتار مربعة، يعيش فيه 8 أفراد، في قرية أم طوبا جنوب القدس.