حماس: يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا.. وسنفشل خطط ترامب والاحتلال

وطن: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن إفراج كتائب القسام، اليوم السبت، عن 3 من أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها، "مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال"، ضمن الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيانها: "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، مشيرةً إلى أنه "يوم فلسطيني خالص، وقد بدأ منذ توقيع اتفاق وقف العدوان، المعمّد بدماء وتضحيات شعبنا ومقاومتنا".

ورأت حماس أنّ "المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكّد أنّ "يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا"، وأنّ "اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز، يقرّبنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".

وأشارت إلى أنّ "شعبنا الفلسطيني يؤكّد بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدّي الاحتلال، رفضه لكلّ مشاريع ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها".

بيان حماس سخر من مقولة "النصر المطلق" التي "بحث عنها المجرم بنيامين نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً"، مؤكّداً أنها "أوهامٌ تحَطَّمت على أرض غزَّة العزَّة للأبد".

وجدّد البيان التحيّة للشعب الفلسطيني، الذي "وجّه بصموده الأسطوري، رسالةً واضحة للعالم أجمع، أنه ثابتٌ على أرضه، متمسّكٌ بمقاومته، مصرُّ على المضيّ في طريقه حتى الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وختم بيان حماس مؤكّداً: "التزمت مقاومتنا بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهداً كبيراً للحفاظ على حياتهم رغم القصف الإسرائيلي ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم".

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الخامسة لصفقة تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي يجري بموجبها تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وبموجب الدفعة، أطلقت المقاومة الفلسطينية سراح 3 أسرى إسرائيليين وهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

وفي مقابل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم، أفرج الاحتلال عن 183 أسيراً منهم 18 من ذوي حُكم السَّجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.