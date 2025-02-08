قوات الاحتلال تنسحب من بلدة طمون بعد عدوان استمر سبعة أيام

وطن: انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعد سبعة أيام من العدوان والحصار المشدد.

وأفاد رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة، بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل البلدة ومحيطها، حيث بدأ المواطنون بالخروج وتفقد البلدة وممتلكاتهم.

وأضاف أن المواطنين الذين أجبروا على النزوح من منازلهم في بداية الاقتحام، عادوا إلى منازلهم.

وأشار إلى أن حالة تدمير كبيرة خلفها جيش الاحتلال في ممتلكات المواطنين ومنازلهم التي كان يتخذها ثكنات عسكرية.

وأوضح أن الصورة الأولية عن حجم التدمير تكشفت في البنية التحتية، جراء تجريف الشوارع وتقطيع خطوط المياه.

فيما تزال قوات الاحتلال تواصل اقتحامها وحصارها لمخيم الفارعة، حيث أجبرت أكثر من عشر عائلات منذ صباح اليوم على النزوح من منازلهم قسرا، كما تنتشر قوات المشاة والقناصة بكثافة داخل المخيم مع مواصلة عمليات المداهمة وتدمير الممتلكات.