تشييع جثمان الطفل صدام رجب في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم

وطن: شيعت أبناء شعبنا في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل "صدام حسين" إياد رجب (7 سنوات).

وانطلق موكب التشييع بعد وصول جثمانه من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، الى بلدة عنبتا ومنها انطلق المشيعون الى بلدة كفر اللبد المجاورة وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا الفلسطيني.

وتوجه المشيعون إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم الصلاة على جثمانه في مسجد الخلفاء الراشدين، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشهيد الطفل صدام رجب قد استشهد مساء أمس متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء في الثامن والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي، أثناء تواجده في الحي الغربي لمدينة طولكرم، خلال العدوان الاسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها.

وكان مقطع فيديو انتشر قبل عدة أيام يظهر لحظة إصابة الطفل رجب برصاص الاحتلال في صدره، حيث سقط على الأرض وهو يصرخ متألما.

وباستشهاد الطفل صدام رجب، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة طولكرم ومخيمها إلى خمسة.