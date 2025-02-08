إحراق منازل وأحراج في عديسة.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار مع لبنان

وطن: أفادت مصادر محلية في جنوبي لبنان، صباح اليوم السبت، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي أحرق عدة منازل في بلدة عديسة الحدودية مع فلسطين المحتلة، مشيرة إلى اندلاع النيران بشكل كبير من المنطقة.

كما وتم رصد انتشار لقوات الاحتلال في البلدة وقيامها بإحراق عدة منازل في البلدة وأحراجها.

وفي سياق خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، شنّ الاحتلال يوم الجمعة، غارة جوية استهدفت منطقة تبنا، عند أطراف بلدة البيسارية - الزهراني في قضاء مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

واستشهد 4 أفراد من عائلة واحدة، بينهم أطفال، في بلدة طيرحرفا في قضاء صور جنوبي لبنان، من جرّاء انفجار مخلّفات تركها الاحتلال في المنزل.