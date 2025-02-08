"نحن اليوم التالي".. رسالة لافتة من كتائب القسام خلال عملية تبادل الأسرى

وطن: رفعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، لافتة تحمل عبارة "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، وذلك على منصة تسليم المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

تفاصيل صفقة التبادل

تأتي هذه العملية في إطار اتفاق الهدنة في غزة، حيث من المقرر أن يتم اليوم الإفراج عن ثلاثة إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 183 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال. وبذلك، يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين أطلقتهم "القسام" ضمن هذه الصفقة إلى 16 شخصًا.

الرسالة والرمزية

ظهرت العبارة اللافتة باللغات الثلاث: العربية والعبرية والإنجليزية، إلى جانب صورة العلم الفلسطيني وقبضة يد، في إشارة رمزية إلى استمرار المقاومة.

ويأتي هذا الاختيار بعد تداول تقارير عبرية حول احتمال قبول إسرائيل بمغادرة قادة "حماس" من غزة إلى دولة أخرى، وسط حديث عن مقترحات لتهجير الفلسطينيين من القطاع.

وشهد موقع التسليم في مدينة دير البلح وسط القطاع انتشارًا مكثفًا لعناصر كتائب القسام، ضمن الترتيبات الأمنية لعملية التبادل.

ووفقًا لمؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالمؤبد. وفي إطار المرحلة الأولى من الاتفاق الممتد على ثلاث مراحل، يتم الإفراج تدريجيًا عن 33 محتجزًا إسرائيليًا، أحياءً أو جثامين، مقابل إطلاق سراح ما بين 1700 و2000 أسير فلسطيني وعربي.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني، بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب المدمرة، وينص على تبادل المحتجزين تزامنًا مع وقف العمليات العسكرية في القطاع.