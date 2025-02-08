انطلاق الدفعة الخامسة.. الإفراج عن 3 أسرى للاحتلال مقابل 183 أسيراً فلسطينياً

وطن: انطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الخامسة لصفقة تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي يجري بموجبها تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وبموجب الدفعة، أفرجت المقاومة عن 3 أسرى إسرائيليين وهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

وانتشر بشكل مكثّف عناصر كتائب القسام مع أسلحتهم في دير البلح وسط القطاع، استعداداً لانطلاق عملية التبادل.

كما ونشرت كتائب القسام، بحضور المئات من الفلسطينيين، لافتة كبيرة على منصة دير البلح رداً على نتنياهو، كُتب عليها: "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي".

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه "فيما نتنياهو في واشنطن، حماس في رسالة استهزاء برئيس الحكومة أقامت منصة مع لافتة كُتب عليها "النصر المطلق" مع إضافة صورة نتنياهو".

وفي مقابل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين أفرج عنهم، فمن المتوقّع أن يفرج الاحتلال عن 18 أسيراً من ذوي حُكم السَّجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه من الصعب تجاهل أسرى سيتمّ تحريرهم، بينهم حاتم الجوسي، الذي يُعتبر مؤسس كتائب شهداء الأقصى والمحكوم بـ6 مؤبّدات، أو شادي البرغوثي نجل فخري البرغوثي الذي شارك في قتل الضابط مُردخاي يكوئيل.

ومن بين من سيُطلق سراحهم أيضاً مسؤول حماس جمال الطويل، الذي اعتُقل في رام الله في حزيران/يونيو 2021.

وبذلك، يصل مجموع الأسرى المحرّرين في صفقة اليوم، إلى 183 أسيراً محرّراً، وهو العدد نفسه الذي تمّ تحريره في الجولة الرابعة.