ترامب: لست مستعجلاً في تنفيذ خطتي بشأن غزة

وطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "ليس في عجلة من أمره" لتنفيذ مقترحه الخاصّ بتولّي الولايات المتحدة "إدارة" قطاع غزة، ونقل سكانه إلى دول أخرى لتنفيذ مشاريع عقارية فيه".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن ترامب قوله للصحافيين، خلال استقباله رئيس الحكومة الياباني شيغيرو إيشيبا، في البيت الأبيض: "لا داعي للعجلة على الإطلاق".

وكان ترامب اقترح سابقاً أن تتولّى الولايات المتحدة الأميركية، "إدارة" غزة بدلاً من "إسرائيل"، وأن تنشئ ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل سكان القطاع إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.

وتكرّر طرح ترامب لهذه الفكرة، منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع من الدول العربية والفلسطينيين وأيضاً عدة دول أوروبية، والتي أكدت رفضها لخطة التهجير.