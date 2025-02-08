مصدران لـ"رويترز": المدعي العام لـ"الجنائية الدولية" أول من ستطاله العقوبات الأميركية

وطن: أفاد مصدران مطلعان لـ"رويترز"، بأنّ المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سيكون أول من ستطاله العقوبات الأميركية التي أقرّها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ووقّع ترامب، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على "الجنائية الدولية"، منتقداً إصدارها أوامر اعتقال بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن" المُقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، كما انتقد تحقيقها مع مواطنين أميركيين.

وقال مسؤول كبير في المحكمة ومصدر آخر لـ"رويترز"، إن مسؤولين من الحكومة الأميركية أبلغوهما بأنّ البريطاني خان ورد اسمه، يوم الجمعة، في ملحق لم يُنشر بعد لأمر تنفيذي وقّعه ترامب الخميس.

وطلب المسؤول والمصدر عدم الكشف عن هويتيهما بسبب سرية الأمر.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص المشمولين بالعقوبات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منعهم هم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.

"الجنائية الدولية": نقف بحزم مع موظفينا

وأمس الجمعة، ندَّدت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر تنفيذي أميركي يسعى لفرض عقوبات عليها، داعيةً الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متّحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. كما أكدت أنها تقف بحزم مع موظفيها.

وفي سياقٍ متصل، عبّرت عشرات الدول عن "دعمٍ راسخ" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من موافقة ترامب على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موظفين في المحكمة وحظر سفرهم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، إذ سبق له أن فرض عقوبات عليها عام 2020 خلال ولايته الأولى، رداً على تحقيقاتها بشأن جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.