"العفو الدولية": فرض ترمب عقوبات على "الجنائية الدولية" هجوم على نظام العدالة

وطن: وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بأنه هجوم على نظام العدالة والمبادئ العالمية.

وقالت كالامار في بيان، اليوم الجمعة، إن "هذا التصرف الأرعن يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل فوق القانون والمبادئ العالمية للعدالة الدولية، ويوحي بأن الرئيس ترمب يؤيد جرائم الحكومة الإسرائيلية ويتبنّى الإفلات من العقاب".

وأشارت إلى أن قرار ترمب يعد "خطوة وحشية تسعى إلى تقويض وتدمير ما أنشأه المجتمع الدولي بجهد دؤوب على مدى عقود، إن لم يكن قرون، أي القواعد العالمية التي تنطبق على الجميع وتهدف إلى تحقيق العدالة للجميع، وتشكل العقوبات خيانة أخرى لإنسانيتنا المشتركة".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة مؤسسة تكفل عدم تمكن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن ارتكاب الفظائع، من الإفلات من قبضة العدالة.

وأضافت: "لا تجوز حماية أو مساعدة أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي في محاولته للتملص من المساءلة الشخصية، فما بالك إذا كان ذلك بمساعدة من حكومة الولايات المتحدة استنادًا إلى التحالفات السياسية للرئيس ترمب".