حزب الله يدين دعوة ترامب إلى تهجير الغزيين: لن يأخذ في السلم ما لم يأخذه في الحرب

وطن: دان حزب الله، دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تهجير أهل غزة إلى خارج فلسطين المحتلة، مؤكداً أنّ الاحتلال الإسرائيلي "لن يأخذ في السلم ما لم يأخذه في الحرب، تحت شعارات خبيثة ‏حمقاء تريد أن ‏تستغبي شعوب العالم، عبر ادّعاء الحرص على أن ينعم أهل القطاع بحياة أفضل خارجه"‏.

وأعرب حزب الله، في بيان أصدره الجمعة، عن "إيمانه المطلق بأنّ من أحبط حرب الإبادة سيحبط حرب الاقتلاع العنصرية"، مضيفاً أنّ "ترامب، ومن معه، سيدركون أنّ هذه الأرض لا يمكن أن تخضع لإملاءات الجنون الأميركي".

وأضاف أنّ كل المخلصين في العالمين العربي والإسلامي، وفي كل العالم، "سيقفون صفاً ‏واحداً لإعلاء الصوت وإحباط ‏المؤامرة، ولن يسمحوا تحت أي ظرف بأن يصبح مصير ‏الشعب الفلسطيني تحت رحمة الهوس ‏الصهيو-أميركي في الاستيلاء على البلاد واستعباد ‏الشعوب وتقرير مصيرها".

كما دعا حزب الله الدول العربية والإسلامية إلى "اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا ‏المشروع الاحتلالي"، محذراً من أنّ ما ينتظر بلدانهم في حال ما يسعى له ترامب هو "مصير أسود، لن ‏يبقي ولن يذر.. لا استقلال ولا ثروات ‏ولا شعوب".‏

وحذّر أيضاً من أنّ أي تهاون في المواجهة "سيمهّد الطريق لعملية طرد منظمة لكل أهالي ‏الضفة ‏الغربية، ولاحقاً لكل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، وتحقيق الحلم التوراتي ‏وأحلام الصهيو-أميركية، في الاستيلاء على فلسطين كلها".

ووصف حزب الله مشروع ترامب بـ"الخطير"، مؤكداً أنّه "عكس المنطق والطبيعة، ويؤشر إلى طبيعة ‏التآمر وحجمه على الشعب الفلسطيني، في هذه المرحلة".

كذلك، رأى الحزب أنّ دعوة ترامب إلى تهجير الغزيين تمثّل "تعبيراً جلياً وترجمةً للفكر العنصري الإلغائي الفاشي، الذي ‌‏يهدّد الإنسانية جمعاء، في صميم قيمها، وعلى رأسها حق الشعوب في أوطانها وأراضيها".

وشدّد على أنّ هذا الحق "بديهي، أقرته كل المواثيق والأعراف، ولا يمكن سلبه أو التطاول عليه أو ‏التنازل عنه عبر القوة والإرغام، ‏بأي شكل من الأشكال".

وتابع بأنّ "الاستعلاء، المقرون بجنون العظمة، جعل ترامب وإدارته يظنان أنّ ‏مسار تأسيس دولته الأسود، القائم ‏على الإبادة المنظمة لشعب القارة الأصلي ‏وإحلال المستوطنين مكانهم، قابل لإعادة التصدير في هذه الحقبة، عبر اقتلاع أهل الأرض ‏الفلسطينيين، ومنحها إلى الصهاينة".

وأشار حزب الله إلى أنّ ذلك يأتي "بعد عجز آلة الحرب الأميركية - الإسرائيلية، مدعومةً بالمنظومة الغربي، عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته، في ملحمة ‏قلّ ‏نظيرها في العصر الحديث، حيث أثبتت المقاومة في غزة وشعبها أنّهما عصيان على كل مشاريع الاقتلاع والتهجير".‏

المصدر:"الميادين"