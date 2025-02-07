المرحلة الأولى من صفقة التبادل: الإفراج عن 183 أسيرًا غداً مقابل 3 أسرى إسرائيليين

وطن: أعلن "مكتب إعلام الأسرى" عن تفاصيل الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم غدًا السبت من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي تأتي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفقًا للبيان الصادر عن مكتب إعلام الأسرى، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيطلق سراح 183 أسيرًا فلسطينيًا، موزعين على النحو التالي:

- 18 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد.

- 54 أسيرًا محكومًا بأحكام عالية.

- 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة، الذين تم اعتقالهم بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ويأتي هذا الإفراج بعد أن قدّمت المقاومة قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم ضمن الدفعة الأولى من الصفقة، في خطوة تعكس الالتزام المتبادل بتنفيذ الاتفاق وفق المراحل المحددة.

في السياق ذاته، كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، عن أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين ستُطلِق المقاومة سراحهم غدًا السبت، في إطار ما أطلقت عليه اسم "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى. وهم:

1. الياهو داتسون يوسف شرابي

2. أور أبراهام ليشها ليفي

3. أوهاد بن عامي

وفي دفعات سابقة، ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في الـ19 كانون الثاني/يناير 2025، انتزع العديد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حرّيتهم، ومن بينهم ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.

في المقابل، سلّمت المقاومة الفلسطينية أسرى إسرائيليين من نقاط متعددة من قطاع غزة، وسط مشاركة مقاتلين من مختلف الفصائل بين الحشود الجماهيرية، التي تحضر في ساحات التسليم رافعةً رايات المقاومة وصور شهدائها.

للاطلاع على اسماء الاسرى المنوي الافراج عنهم (اضغط هنا) (اضغط هنا) (اضغط هنا)