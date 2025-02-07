المحامي محمد الهريني يكتب لوطن: باب نقابة المحامين الرصين يصد شكوى الكائدين

نقابة المحامين ليست سوقًا للفوضى ولا ساحةً لمن يهوى العبث بالقانون ولن يكون المحامي فريسةً سهلة أمام جمهور الكائيدين ، في كل مجتمع متحضر، يُعتبر المحامي ركنًا أساسيًا من أركان العدالة، فهو المدافع عن الحقوق، والحارس الأمين للقانون، والسند الذي يلجأ إليه المظلوم لإعلاء كلمة الحق. لكن في زمن اختلطت فيه المعايير، وصار الجهل يتطاول على العلم، بات البعض يتجرؤون على من حملوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن العدالة، مدّعين ظلماً أنهم ضحايا، بينما الحقيقة أبعد ما تكون عن ادعاءاتهم.

اليوم، نجد بعض ضعاف النفوس يحاولون تشويه صورة المحامي، ظنًا منهم أن القانون لعبة يمكن العبث بها وفق أهوائهم. يرفعون عقيرتهم بالشكوى، يتلفظون بعبارات دون المستوى، ويكيلون الاتهامات جزافًا، غير مدركين أن باب النقابة الرصين لا يُفتح أمام الكائدين، وأن هيبة المحامي ليست مستباحة لمن لا يفرق بين الحق والباطل.

ليس غريبًا أن نرى هؤلاء يهرولون إلى منصات التواصل، يذرفون دموع التماسيح، وينسجون روايات مشوهة لتبرير فشلهم في مواجهة الحقيقة. لكن ما يجهله هؤلاء أن المحامي لا يُرهب بالمزايدات الرخيصة، ولا تهزه ادعاءات ملفقة، لأنه مسلح بالعلم، مدعوم بالقانون، ومحصّن بضمير مهني لا يقبل المساومة.

وكما هو معلوم ابواب النقابة مشرعة لاستقبال الشكاوى، ولكن ذلك لا يعني ان مصراعيها للكائدين او الطامعين او المعتقدين ان لهم حقوقٌ ضائعة في محراب عدالتنا ، النقابة كما يتوجب عليها محاسبة ومسائلة المحامي عن سلوك خارج نطاق المهنية ايضاً يتوجب عليها إنصاف المحامي من اية دعوى كيدية تنال من مكانته ورسالته ، ونقابة المحامين ستظل حصنًا للمحامي ودرعًا يحميه من افتراءات الحاقدين فلا مكان في محراب العدالة لمن يحاول ليّ عنق الحقيقة ...

فلتعلموا جميعًا أن كرامة المحامي ليست ريشة في مهب الريح وإنما صخرة يتحطم عليها كل كائد ومتآمر ،

المحامي ليس طرفًا في النزاع، بل هو لسان العدالة، وعندما يقف أمام القضاء فهو يمارس مهنة شريفة تقوم على مبادئ القانون، لا على الأهواء والنزعات الشخصية. فمن شاء أن يخوض معركة ضد محامٍ ظنًا منه أنه الحلقة الأضعف، فليعلم أن طريق الافتراء مسدود، وأن سلاح القانون أقوى من أي حملة مشبوهة. وان النقابة عصية على مهاترات التثقيف والتشهير ،.

فلتصمت الأصوات النشاز، ولتعِ العقول القاصرة أن المحاماة ليست مهنة يمكن المساس بكرامتها. فكما أن الطبيب لا يُهان وهو يعالج المرضى، والقاضي لا يُشتم وهو يفصل في القضايا، كذلك المحامي لا يُقبل أن يكون هدفًا للمتطاولين الذين لا يفهمون أن للعدالة رجالًا يحرسونها، ولن يسمحوا بأن يكونوا لقمة سائغة في أفواه الجهلاء