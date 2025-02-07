حزب الشعب ينعى الأديب الوطني التقدمي د. أحـمـد حـرب

وطن: نعى حزب الشعب الأكاديمي والأديب الوطني التقدمي د. أحـمـد حـرب، الروائي والناقد الأدبي، وأستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن في جامعة بيرزيت وعميد كلية الآداب السابق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة الموافق 7/2/2025، بعد رحلة طويلة في خدمة شعبه من خلال التعليم الجامعي وتطوير الحياة الأكاديمية الفلسطينية، ومن خلال رواياته ومؤلفاته المختلفة، وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية التقدمية.

وقال حزب الشعب في بيان وصل لوطن ان رحيل د. أحمد حرب يعتبر خسارة كبيرة للحياة الأكاديمية وللثقافة الفلسطينية، لما تميز به من خلق وتواضع وإسهامات بارزة، متقدما من أسرة الفقيد وزملائه وأصدقائه ومحبيه، بأصدق مشاعر التعازي القلبية والمواساة الحارة.