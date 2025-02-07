4 شهداء جنوب لبنان بينهم أطفال بانفجار مخلفات تركها الاحتلال

رام الله - وطن: قالت وسائل إعلام لبنانية، إن 4 شهداء من عائلة واحدة بينهم أطفال قضوا بانفجار مخلفات تركها الاحتلال بمنزل في بلدة طير حرفا جنوبي البلاد.

من جهة أخرى، يواصل الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شن الجمعة غارة جوية استهدفت منطقة تبنا، عند أطراف بلدة البيسارية قضاء مدينة صيدا جنوبي البلاد.

كما حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، وصولاً حتى مرتفعات جبل الشيخ الغربية، المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح وأيضاً فوق تلال برغز وعرمتى والأراضي المشرفة على المنطقة الحدودية، مقابل راشيا الوادي والجهة المقابلة شرقاً. وفق قناة الميادين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لقرار وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث شنت سلسلة من الغارات على مناطق في الجنوب والبقاع، ليل الخميس.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين كفروة ووادي الزهراني، بالإضافة إلى غارة أخرى على جرود بلدة الخريبة في السلسلة الشرقية.