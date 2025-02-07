رحيل الأكاديمي والروائي أحمد حرب

وطن: توفي اليوم الجمعة الأكاديمي والروائي الدكتور أحمد حرب، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عامًا.

وُلد الدكتور حرب في بلدة الظاهرية عام 1951، وتخرج من الجامعة الأردنية عام 1974 بدرجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي. واصل دراسته العليا في الولايات المتحدة، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب الإنجليزي والمقارن من جامعة أيوا.

عمل الدكتور حرب أستاذًا للأدب الإنجليزي والمقارن في جامعة بيرزيت منذ عام 1987، وتولى خلالها عدة مناصب إدارية، منها رئيس دائرة اللغة الإنجليزية وآدابها وعميد كلية الآداب. كما شغل منصب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” منذ عام 2011.

كتب الدكتور حرب العديد من الروايات ، من أبرزها ثلاثيته: “إسماعيل”، “الجانب الآخر لأرض الميعاد”، و”بقايا”. كما أصدر مؤخرًا رواية “مواقد الذكرى”، التي تمزج بين السيرة الذاتية والأدب والتاريخ، مسلطًا الضوء على فترة الستينيات في الريف الفلسطيني.

