ردا على موقفها.. نتنياهو يقترح دولة فلسطينية في أراضي السعودية "الشاسعة"

وطن: ردا على موقفها الثابت المتمسك بتأسيس دولة فلسطينية، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن "السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها".

جاء ذلك خلال رد نتنياهو على سؤال مذيع القناة "14" العبرية، مساء الخميس، بشأنّ تمسك السعودية بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو متهكما إن "السعودية لديها مساحات شاسعة، يمكنهم إقامة الدولة الفلسطينية هناك".

وأضاف في مقابلة مع القناة الإسرائيلية المقربة منه: "لا يمكننا السماح بإقامة دولة فلسطينية هنا بعد أحداث السابع من أكتوبر".

وزعم نتنياهو أنّ تصريحات السعودية حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتطبيع العلاقات مع تل أبيب "ليست بالضرورة مؤشرا على الموقف النهائي لها".

وواصل مزاعمه قائلا إن "الرياض لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل".

غير أن الخارجية السعودية جددت في بيان فجر الأربعاء، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن “هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات”، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.