المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلاليتها

وطن: أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "يهدد استقلاليتها ويقوض نظام العدالة الدولية".

وحذر رئيس المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، من أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "يشكل تهديدا للنظام القضائي الأوسع، بعد أن عاقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة بسبب تحقيقاتها في أمريكا وإسرائيل".

وكتب كوستا، الذي يرأس الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، على موقع "X": "إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل".

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره اضطهادا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة".

وأضاف أن "تجاوزات" المحكمة الجنائية الدولية تشمل فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".