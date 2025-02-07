الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت كاحل شمال الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، وداهمت عدة منازل في بلدة بيت عوا جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رأفت رسمي العصافرة من بلدة بيت كاحل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما داهمت بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل لعائلة المسالمة وعبثت بمحتوياتها.

وفي ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل محافظة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها العسكرية على حارات البلدة القديمة بالحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.