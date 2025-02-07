برشلونة يسحق فالنسيا ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

رام الله - وطن: أكمل فريق برشلونة عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن أمطر شباك مضيفه فالنسيا بخماسية نظيفة، مساء أمس الخميس، على ملعب "الميستايا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.

وكرر "البلوغرانا" تفوقه الساحق على غريمه، بعد أن سبق وألحق به خسارة ثقيلة قوامها 7 أهداف مقابل هدف قبل عدة أيام ضمن الجولة الواحدة والعشرين للدوري الإسباني "لا ليغا".

وحسم الفريق الكاتالوني نتيجة المباراة في الشوط الأول، الذي شهد تقدمه بأربعة أهداف نظيفة حملت توقيع فيران توريس 3 أهداف "هاتريك"، وفيرمين لوبيز في الدقائق 3، و17، و30، و23.

وفي الشوط الثاني، اكتفى الفريق الكاتالوني بتسجيل الهدف الخامس، والذي جاء عن طريق لامين يامال بتسديدة أرضية زاحفة مرت تحت يد المقدوني ستول ديميترفيسكي حارس فالنسيا في الدقيقة 59.

ولحق برشلونة، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب (31 مرة) آخرها عام 2021، في قبل النهائي، بقطبي العاصمة الإسبانية مدريد، الريال وأتلتيكو، بالإضافة للنادي الباسكي، ريال سوسييداد.