مشجعو برشلونة يهتفون لفلسطين خلال مباراة ضد فريق إسرائيلي في الدوري الأوروبي لكرة السلة

رام الله - وطن: هتف مشجعو فريق برشلونة ” فلسطين حرة” خلال مباراة فريقهم ضد فريق “مكابي تل أبيب” في الدوري الأوروبي لكرة السلة.

ووجه مشجعو “برشلونة” طوال المباراة هتافات قوية تضامنية مع فلسطين، وأطلقوا من المدرجات شعارات داعمة للشعب الفلسطيني، في لفتة احتجاجية ضد الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين المحتلة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه المشاهد المهيبة بشكل واسع، وأشاد العديد من النشطاء بموقف مشجعي برشلونة، واعتبروه تعبيراً عن التضامن الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية.