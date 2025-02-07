روبيو يزور الشرق الأوسط بعد اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

وطن: قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو سيزور دولة الاحتلال ودولا عربية في منتصف شباط الجاري، في أول زيارة له للشرق الأوسط بعد الكشف عن مقترح الرئيس دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين خارج غزة والذي قوبل بتنديد واسع النطاق.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وإلى كل من إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 فبراير.

ونددت جماعات لحقوق الإنسان بمقترح ترامب لتهجير قطاع غزة بشكل دائم كجزء من سيطرة الولايات المتحدة على القطاع.

وقال روبيو، يوم الأربعاء، إنه سيتعين على الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى أماكن أخرى "بشكل مؤقت" بينما يتم إعادة إعماره بعد الحرب.