مأساة جلوس الفلسطيني على السياج مرتقبا خطط "الآخر" إذ ترسم مستقبله

فلسطين - حسناً، انتهينا من جوقة الإدانات لتصريحات ترامب بخصوص غزة من بريطانيا وفرنسا وصولا إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. إدانات بدون رصيد وبدون أي ثقل ووزن سياسي. وحسنا ثانية، سمعنا كفاية من الذين تهكموا على رجل البيت الأبيض، وبانه رجل سطحي وان مقترحه بالاستيلاء على غزة وترحيل سكانه 'نكتة سمجة' تنم عن خفة وجهل. وكثيرون هللوا للموقف الرسمي العربي الواضح والرافض للخطة (خوفا من الذين سيقطعون الحدود خارج غزة وليس دعما لرسوخ الفلسطينيين على ارضهم).

ترامب، ومنذ عهد إدراته الأولى، ادخل مفهوما جديدا في العلاقات الدولية، كرجل اعمال يتقن إتمام الصفقات العقارية المركبة، ودعونا نسميه مفهوم"السياسة العقارية".

الرجل ليس أبلها كما يحلو للبعض وصفه. انه رجل يتصنع السذاجة ويتقن تمثيل دور الرجل غريب الأطوار والذي يصعب التبوء بما يصرح ويخطط له وانه إنسان سطحي. هذا الرجل مهووس ونرجسي التوجه فيما يريد تحقيقه ويؤمن بأن يدا خفية إلهية توجهه لمهمة قدرية 'بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' (make America great again ). فيما يخص الملف الفلسطيني، ما بعد حرب الإبادة، فقد استقر الرجل والدولة العميقة في بلده على تحركين مترابطين يثيران الضحك والتهكم والقلق عند الكثيرين (على شاكلة موقفه بخصوص قناة بنما وغرينلاند وكندا الولاية الواحدة والخمسين وأزمة "التعرفة الجمركية" مع الحلفاء). ولكنهما تحركان فيهما من الخبث والدهاء ما فيهما.

تحركه يتم على مسارين: ١- إنقاذ الكيان من تفاعلات تناقضاته الداخلية والتي تكاد ان تصل لانقسام وجودي حول هوية الكيان مترافقا مع فشل فى صنع "صورة نصر"وغياب أي خطة 'منطقية' وقابلة للتحقق إسرائيليا فيما يتعلق بمرحلة غزة-ما-بعد-حرب الإبادة. ٢- تدويل ملف غزة ما بعد الحرب وتفعيل قطار التطبيع بدون ان يكون حل الدولتين اساساً لها، وتدويلها ' واستلامها' سياسيا لإحكام السيطرة الأمريكية على منطقتنا ومقدراتها وتحجيما للدورين الروسي، السياسي بالأساس، والصيني الاقتصادي بالأسس وخطته الطموحة (طريق الحرير الجديد). لقد تم اعتبار تصريحه بخصوص استلام غزة وترحيل أهلها وبناء ريفيرا، إلخ بانه outlandish ، وغير واقعي ومناف للمنطق. هل هو حقيقة كذلك؟ هل الرجل بهذه الخفة والبلاهة؟!

الهدف من العرض السوريالي الذي قدمه بحضور نتيناهو ذكي، وعبر عنه ويتكوف، مبعوثه في المنطقة، بذكاء: حسنا يا عرب. أنتم ضد فكرتنا، نحن حلفائكم وحماتكم. نتفهم ذلك. ما هي خطتكم المناظرة؟ (بعالم العقارات ما هو عرضكم المقابل counter offer): قوة متعددة عربية -إسلامية؟ قوات متعددة الجنسيات برعاية أمم متحدة ام بدونها كي تشرف على غزة؟ سلطة فلسطينية وبعهدة عربية - تركية مثلا؟ ام ماذا؟ أعطونا خطتكم لملاء الفراغ والانتقال للمراحل التالية. وإذا كنتم يا عرب لا تريدوا الفلسطيني المرحل بين ظهرانيكم ولا تريدون 'استيلاءا' أمريكيا لغزة، وكي نسحب عرضنا بترحيل اهل غزة من سوق المداولات (وكأن غزة موقعا عقاريا) أمامكم مسارين لتسكين الغزيين في غزة وإعادة الإعمار من منظور أمريكي (اسرائليي المنشأ والرغبة).

١- لا 'ترحيل' للمستوطنين ولا تفكيك للمستوطنات في الضفة ولا للاعتراض على تسمين المستوطنات وشرعنة "غير الشرعية" منها!!! وهذا الشرط يطرح كصفقة عقارية الطابع وتوليفة ذكية لمخطط الضم المطروح إسرائيليا والجاري تطبيقه خصوصا فى الاغوار وفى شمالي الضفة الغربية. ٢- نريد تطبيعا سعوديا وعربيا مقابل موافقتنا على عدم ترحيل الغزيين، ونعم بإمكاننا الاتفاق معكم يا عرب على إبقاء 'فكرة' حل الدولتين قائمة، ومستعدين لجولة مباحثات جديدة (أوسلو نسخة 0.2) حتى لو اعترض الكيان عليها ظاهريا. جولة مباحثات كي 'نتخرف' معكم حول إطار مستقبلي للفلسطينيين أعلى من سلطة وأقل من دويلة على ما يجود به الكيان من بقع متناثرة من الضفة ومن غزة (دون شريطا حدوديا يلتهم ثلث مساحة غزة) وشبه دويلة دون القدس ولا حتى أبو ديس!

جلوسنا على السياج كفلسطينيين بينما يشكل كل الاخرين مستقبلنا وبانتظار معجزة تنصفنا ليس خيارا. حكومة فلسطينية بصلاحيات كاملة (لا توافقية ولا تكنوقراطية) أمست ضرورة وجودية. اما الفناء السياسي وتفتيتنا الجغرافى وترحيلنا او ان نقف سدا منيعا لخلق فرصة واقعية في صد الهجمة على وجودنا كشعب ثابت على أرضه.

كتب: سامي مشعشع الخبير في شؤون الأونروا