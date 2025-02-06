الاحتلال يعتقل عددا من الشبان ويستولي على عمارة سكنية في طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من الشبان من ضواحي مدينة طولكرم، تزامنا مع العدوان المتواصل عليها وعلى مخيمها لليوم الحادي عشر على التوالي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عزبة الطياح جنوب المدينة، ونشرت المشاة في منطقة مسجد أبو الرب حيث عمارة الفاتح التي داهمتها وفتشت الشقق السكنية فيها، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني والتدقيق في الهويات.

واعتدى جنود الاحتلال على أحد الشبان بالضرب المبرح، قبل اعتقاله والدماء تنزف من جسده، دون معرفة هويته.

في الوقت ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من ضاحية ذنابة شرق طولكرم بعد مداهمة عدة منازل فيها وهم: قدري أبو سرور وبشار أبو سبيل وأمجد أبو هنطش وأيمن قوزح.

في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية من المشاة والآليات صوب مدينة طولكرم ومخيمها، في الوقت الذي تواصل فيه حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وتستولي على مجمع العدوية التجاري المتاخم له، وتحوله إلى ثكنة عسكرية ونقطة مراقبة.

واستولت قوات الاحتلال على عمارة "البرهان"، في الحي الشرقي للمدينة، القريبة من المدخل الجنوبي الغربي لمخيم طولكرم، كما داهمت عددا من المنازل في الحي وسط عمليات تفتيش فيها والتدقيق في هويات سكانها والتحقيق معهم ميدانيا.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال اجبروا سكان العمارة على مغادرتها تحت تهديد السلاح، وسط البرد القارس، وأدخلوا عتادهم العسكري إليها.

كما واصلت قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم طولكرم، مع نشر فرق القناصة داخل المنازل والبنايات العالية في محيطه، مع مداهمتها للمنازل وتحويلها لثكنات عسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم وداهمت وفتشت عددا من المنازل، وجابت بآلياتها الشوارع الرئيسية التي تربط قرى وبلدات الشعراوية وصولا إلى ضاحية شويكة.

كما اقتحمت قوة اخرى بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، وجابت شوارعها وأحياءها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.