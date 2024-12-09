الخليلي: نرحب بإعلان مسقط الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

رام الله - وطن: رحبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي بالإعلان الصادر عن الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً، والمنعقد في عاصمة سلطنة عُمان، مسقط، مشيرةً إلى أنّ هذا الإعلان بما تضمنه من مواقف رسمية صادرة عن المنظمات الدولية والدول المشاركة يحظى بأهمية بالغة لتزامنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وجرائم حربه في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وأكدت أن هذا البيان يعيد التأكيد على الإجماع الإقليمي ومواقف المنظمات الدولية والدول الشقيقة، والصديقة، التي تدرك اليوم أكثر من أيّ يـوم مضى بأن استمرار هذا الاحتلال، يقوض الأمن والسلام الدوليين، وكذلك عملية التنمية، كما يعيق تمتع الفلسطينيين والفلسطينيات بالحقوق الإنسانية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.

وأشارت الخليلي إلى أنّ الإعلان سيشكل خارطة طريق إنمائية للعمل الإقليمي المشترك على القضايا الخاصة بالمرأة، خلال السنوات الخمس القادمة، وبأنه ينسجم مع ما تحتاجه المرأة الفلسطينية التي تشن الحرب عليها وتتكبد على إثرها أشد الأعباء وطأة في المجالات كافة.

ويشدد إعلان مسقط على أهمية العمل بلا إبطاء على توجيه التعاون والدعم الفني الإقليمي المشترك وهيكلة برامج العمل على النحو الذي يعالج التحديات الراهنة التي تلقي في ظلالها على النساء المصابات بإصابات وأمرض تغير مجرى الحياة، والنازحات قسراً تحت وطأة النيران، وفاقدات الرعاية، ومن تعانين من الصدمات، ومخاطر المجاعة والبطالة والفقر المدقع. كما يدعو الإعلان إلى أهمية إشراك النساء في جهود الاستجابة الإنسانية وعمليات التعافي وإعادة الإعمار، وحشد الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

جدير بالذكر أن هذا الإعلان يصدر عن ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية وتشارك فيه المنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية. وجاء انعقاده تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتنسيق المشترك بين كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأُمم المتحدة للمرأة.

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