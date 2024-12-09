استشهاد المقاومين عدي الشحروري وخليل المصري بقصف من الطيران المسير في طوباس

رام الله - وطن: استشهد مقاومان هما عدي دراغمة "الشحروري" وخليل المصري، عصر اليوم الأثنين بعد قصفهما بالطيران المسير الإسرائيلي في طوباس.

وأكدت مصادر محلية استشهاد الشحروري والمصري، بقصف بالطيران المسير، دفع بعدها جيش الاحتلال بتعزيزات الى مكان القصف حيث قام جنود الاحتلال باختطاف جثمانيهما.

واستهدف طيران الاحتلال المُسير الشحروري والمصري في منطقة الصافح شمال مدينة طوباس، ما أدى لاستشهادهما، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى منطقة القصف.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة صباح اليوم، بعد أن تسللت قوات خاصة "مستعربين"، إلى المدينة، وتواجدت قرب أحد المحلات التجارية على الشارع الرئيسي، فيما أطلق الجنود القنابل الدخانية في المنطقة، قبل أن يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري باتجاه المدينة.