المركز الوطني للتحول الرقمي بالجامعة العربية الأمريكية يعلن عن بدء الاستعداد لإطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتحول الرقمي

رام الله - وطن: تحت رعاية الرئيس محمود عباس، أعلنت الجامعة العربية الأمريكية عن بدء استعداد المركز الوطني للتحول الرقمي لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتحول الرقمي تحت شعار "آفاق وتحديات التحول الرقمي في الحكم المحلي"، والذي سيُعقد يوم 20 يناير 2025 في حرم الجامعة برام الله.

ويأتي المؤتمر بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وبالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، ونقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

يركز المؤتمر هذه العام على التحول الرقمي في الحكم المحلي بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الإدماج الرقمي على مستوى البلديات والهيئات المحلية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي الشامل في فلسطين.