اصابات جراء انفجار مركبة وسط المدينة.. استمرار الاشتباكات بين عناصر من الاجهزة الأمنية ومسلحين في جنين

رام الله - وطن: قالت مصادر محلية في مدينة جنين ان مركبة مفخخة انفجرت وسط المدينة ظهر اليوم الاثنين.

وقالت مصادر محلية إن سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة جنين.

وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية العميد أنور رجب، إن عددا من المواطنين وعناصر الأمن أصيبوا، جراء انفجار مركبة في جنين.

وأضاف رجب في حديث للوكالة الرسمية "وفا"، أن رجلا وزوجته أصيبا بجروح متوسطة، و3 عناصر من الأمن أصيبوا بشظايا، أحدهم بجروح بالغة في منطقة الرأس، جراء تفجير "خارجين على القانون" مركبة مفخخة بالقرب من مقر الشرطة الخاصة وسط مدينة جنين.

وكان رجب قد أشار إلى أن الجهود الأمنية التي تبذلها المؤسسة الأمنية في جنين ومخيمها مستمرة وستتوسع وفق ضوابط وآليات تراعي أمن المواطن وسير الحياة بشكلها الطبيعي.

وتتواصل الاشتباكات المسلحة بين عناصر الأجهزة الأمنية وعناصر من كتيبة جنين منذ ساعات الصباح، في ظل أجواء من التوتر سادت المدينة ومخيمها منذ يوم الخميس الماضي.

وشهدت الأيام الماضية اشتباكات متفرقة، وإطلاق نارٍ متقطع بين الجانبين، في أعقاب اعتقال عناصر الاجهزة الامنية مجموعة من الكتيبة التي طالبت بالإفراج عنهم، قبل ان تسيطر لاحقا على مركبتين حكوميتين في المدينة.

ومساء السبت، أطلقت الأجهزة الأمنية النار على شاب داخل مركبته في جنين، ما أدى لإصابته وملاحقته للمشفى، فيما شهد محيط مشفى ابن سينا اشتباكات مسلحة أدت الى اندلاع حريق في قسم الطوارئ.

وشهدت جنين يوم أمس الأحد هدوئاً حذراً حتى ساعات الليل، بينما وصلت تعزيزات للأجهزة الأمنية التي انتشرت بشوارع المدينة وفي محيط المخيم، وما إن دخلت الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى تعالت أصوات الاشتباكات في المخيم، إضافة لإشعال إطارات في شوارع المدينة.