استشهاد لبناني في غارة بطائرة مسيرة .. خروقات الاحتلال مستمرة لاتفاق وقف اطلاق النار في لبنان

رام الله – وطن: استشهد مواطن لبناني وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال مركبة مدنية على طريق صف الهوا قرب حاجز للجيش اللبناني في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مع دخول الاتفاق يومه الرابع عشر على التوالي، وتنوعت بين قصف مدفعي وصاروخي، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة، إضافة إلى توغلات وتفجير منازل، وغارات جوية باستخدام الطيران الحربي والمسير

وأطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة فجرا، باتجاه أطراف الناقورة ورأس الناقورة، فيما أطلقت ليلا، القنابل الضوئية فوق بلدة علما الشعب، بحسب الوكالة اللبنانية.

ومنذ 27 تشرين الثاني الماضي أُعلن عن التوصل لاتفاق وقفٍ لإطلاق النار في لبنان.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال إلى جنوب الخط الأزرق، الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 60 يومًا، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود، ونقاط العبور، والمنطقة الجنوبية، وأن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد.