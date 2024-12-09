شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مختلف أنحاء قطاع غزة.. والمجاعة تصل إلى أخطر مراحلها

وطن: يواصل الاحتلال عدوانه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مرتكباً مزيداً من المجازر، وسط إطباق حصاره على القطاع حيث وصلت المجاعة إلى أخطر مراحلها.

في شمالي قطاع غزة، ارتقى شهداء من بينهم طبيب وزوجته بقصف للاحتلال على محيط مستشفى كمال عدوان.

وتعرض شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى قصف مدفعي للاحتلال، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات "الإسرائيلية" على منطقة الدعوة شمالي شرقي المخيم.

وأصيب عدد من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية بمخيم النصيرات، فيما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة العز شمال المخيم.

كما قام الاحتلال بقصف مخيم لبريج والمغازي والمصدر وحي الزيتون وشارع الصناعة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما شهد مخيم المغازي تقدماً محدوداً لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وجنوبي القطاع، ارتقى 8 شهداء من أبناء القطاع الذين كانوا يبحثون عن الدقيق بقصف للاحتلال على رفح، في وقتٍ وصلت المجاعة في القطاع إلى أخطر مراحلها.