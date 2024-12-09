الجبهة الشعبية: تصاعد العدوان الصهيوني على سوريا يحمل أهدافًا خطيرة ويجب التكاتف في مواجهته

رام الله - وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الأحد، أن العدوان الصهيوني على الأراضي السورية يحمل أبعادًا خطيرة للغاية تستوجب التكاتف في مواجهتها.

وشددت الجبهة في بيان وصل لوطن نسخة عنه، "أن غارات العدو الصهيوني على سوريا وتوغله في الأرض السورية يُعدّ تصعيدًا خطيرًا لمستوى العدوان على شعوب ودول المنطقة"، مضيفتاً : "يحاول العدو استغلال مرحلة ترتيبات الوضع الداخلي السوري لتحقيق أهداف عدوانية متجددة ضد سوريا وشعبها".

وأدانت الجبهة الصمت الدولي والعربي على هذا التصعيد العدواني الخطير على سوريا وأرضها وشعبها، داعيةً إلى اتخاذ موقف واضح ورادع ضد هذا العدوان.

وشددت الجبهة على ضرورة الانتباه لخطورة هذا التصعيد العدواني وما يحمله من أهداف، مؤكدةً أهمية التكاتف بين كافة المكونات السورية في وجه العدوان الصهيوني.

كما أكدت الجبهة على موقفها الثابت في مواجهة العدو الصهيوني الذي يشن حربًا شاملة ضد شعوب أمتنا العربية وشعوب المنطقة، داعيةً إلى موقف عربي موحد في مواجهة هذا الكيان المعتدي والمجرم.