الاحتلال يشن عدوانا هو الأوسع على سوريا بقصفه أكثر من 100 موقع

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال الحربية عدوانا هو الأوسع من نوعه على سوريا باستهدافها أكثر من 100 موقع.

وقال إعلام الاحتلال، الأحد، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت هجمات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، تزامناً مع التحولات السياسية والعسكرية

ونقلت قناة (13) الخاصة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الهجمات تضمنت مواقع إستراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن نتنياهو انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، واحتل جيش الاحتلال منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين سوريا وفلسطين المحتلة.