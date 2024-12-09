الاحتلال يغلق مدرسة العروب الثانوية خلال اقتحام مخيم العروب

وطن: اغلقت قوات الاحتلا، اليوم الإثنين، مدرسة العروب الثانوية للبنين ومنعت الطلاب الهيئة التدريسية من مدخولها، بعد اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وأكد مدير تربية شمال الخليل بسام جبر، أن قوات الاحتلال منعت الهيئة التدريسية في مدرسة العروب الثانوية للبنين من دخول المدرسة، وأبلغتهم بإغلاق المدرسة اليوم بسبب اقتحام المخيم، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية.

كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الخروج أو الدخول إلى المخيم وأطلقت قنابل الصوت والاعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.