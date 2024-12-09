شهيد وجرحى في قصف الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

وطن: استشهد مواطن وأصيب بجروح، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح.

كما أصيب عدد من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة العز شمال المخيم النصيرات.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما شهد مخيم المغازي تقدم محدود لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.