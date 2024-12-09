قوات الاحتلال تهدم منزلين في الولجة شمال غرب بيت لحم

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر أبو التين، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزلين قيد الإنشاء في منطقة "خلة الحصين" على مدخل القرية، مكون كل واحد منهما من طابقين، يعودان للمواطنين نبيل محمود أبو التين، ووليد أبو التين.

وأشار إلى أن الاحتلال هدم المنزلين بحجة البناء بدون الترخيص .

كما اندلعت مواجهات في محيط عملية الهدم، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد بحالات اختناق، إلى جانب الاعتداء بالضرب المبرح على أصحاب المنزلين.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين الثاني الماضي 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلاً مأهولاً، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس بهدم 26 منشأة ثم محافظات الخليل بـ 10 منشآت، ونابلس بـ 7 منشآت.