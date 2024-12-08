مسؤول إسرائيلي: جيش الاحتلال يبحث شن هجوم كبير على اليمن

وطن: كشفت قناة "كان 11" العبرية، اليوم الأحد، عن محادثات إسرائيلية لشن عدوان عسكري وهجوم واسع على اليمن. مدعية أنه لاستهداف حركة أنصار الله "الحوثي".

وأوردت "كان 11" في تقرير لها، نقلا عن مسؤول إسرائيلي "رفيع المستوى"، أن جيش الاحتلال "يبحث شن هجوم كبير في اليمن"، بعد إطلاق صاروخين باليستيين صوب فلسطين المحتلة، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف التقرير أن منظومة الجيش الإسرائيلي "تدرك أنه من الضروريّ نقل رسالة أكثر إيلاما للحوثيين، الذين يواصلون إطلاق الصواريخ والمسيّرات صوب إسرائيل".

وأشارت قناة "كان" إلى مقتل إسرائيليّ في تموز/ يوليو في تل أبيب، إثر سقوط طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن. وكان مسار الطائرة المسيّرة حينها، يمتدّ على طول البحر الأبيض المتوسط، واخترقت تل أبيب عبر البحر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا متواصلة، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على فلسطين المحتلة، بينها عمليات استهدفت "تل أبيب".

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن صباح اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيرًا إلى أنه تم الاعتراض قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي، دون أن تفعَّل صافرات الإنذار.

والأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن "أنصار الله"، أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة، ضد أهداف في شمال وجنوب فلسطين المحتلة، بالاشتراك مع حزب الله في العراق.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ كروز وطائرة بدون طيار من اليمن، منذ بدء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في الـ 7 من تشرين أول/ أكتوبر 2023